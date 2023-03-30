Мир 30 марта 2023, 09:24 Туротрасль Венгрии лишилась значительного дохода из-за падения потока путешественников из России Посол Станиславов: туротрасль Венгрии несет убытки из-за падения потока отдыхающих из РФ РИА «Новости»

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Сокращение потока путешественников из России нанесло серьезный урон туристической сфере Венгрии. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.

В 2019 году туристы из России провели в венгерских гостиницах 655 тысяч гостевых ночей. В минувшем году этот показатель упал до 158 тысяч. Причем с марта 2022 года турпоток сократился в среднем до 6,8 тысячи в месяц, уточнил дипломат.

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По его словам, российские туристы, как правило, представляют верхний слой среднего класса, поэтому выбирают для себя жилье и услуги в высоком ценовом сегменте. Таким образом, их снижение ожидаемо привело к тому, что туротрасль Венгрии потеряла значительную часть дохода.

Так, четыре исторические купальни Будапешта из-за отсутствия российских отдыхающих потеряли почти 800 тысяч евро в августе прошлого года, привел пример посол.