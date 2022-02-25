Компании-организаторы турпоездок возьмут на себя все затраты по проживанию в отелях туристов, которые по окончании путевок в Египет не смогли или не смогут вылететь в связи с закрытием воздушного сообщения из-за ситуации на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник в министерстве туризма и древностей арабской республики.

«Компании, организовавшие поездки туристических групп на египетские курорты, возьмут на себя расходы по их пребыванию до отъезда на родину», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что подобные варианты могут возникнуть у туристов из Украины, так как все авиарейсы в их страну отменены. Россиян это, вероятно, будет касаться в меньшей степени, поскольку в России для полетов закрыты лишь несколько городов.

В четверг, 24 февраля, министерство туризма и древностей Египта провело спецсовещание, где обсуждалась, в том числе, ситуация на курортах страны. С результате было выпущено заявление, согласно которому все туристы, оказавшиеся «невыездными», могу продолжать жить в отелях до того момента, когда появится возможность безопасного возвращения на родину. При этом изначально не уточнялось, кто будет оплачивать дополнительное проживание.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В результате воздушное пространство над Украиной оказалось закрыто. Ограничения на полеты ввели и в ряде регионов РФ.