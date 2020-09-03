Туроператоры назвали сроки открытия границ ЕС для россиян

Мир постепенно начал приходить в себя после пандемии коронавируса, однако россияне все еще не могут попасть в Европу. По мнению экспертов, прямое транспортное сообщение с ЕС возобновится до конца 2020 года. Но туризм в полной мере восстановится к весне 2021 года.

«Снятие всех ограничений и полноценное начало туристического сезона в Европе и во всем мире возможно в I первом квартале следующего года. Но открытие европейских границ может произойти гораздо раньше — мы надеемся, что это случится в IV четвертом квартале этого года», — рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Собеседник добавил, что точный прогноз сейчас составить невозможно, так как решение об открытии границ принимают исходя из ситуации. Горин считает, что регулярные рейсы в Европу будут восстанавливаться постепенно. Сначала начнут пускать тех россиян, которые работают, учатся или лечатся в странах Евросоюза. Дадут зеленый свет и родственникам граждан ЕС.

Исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков предположил, что Европейский союз полностью откроет границы для россиян не раньше марта следующего года. Делать это будут осторожно, так как в некоторых странах ЕС снова растет число выявленных случаев COVID-19.

В Совете ЕС рассказали, что совещания по расширению «зеленого списка» проводят регулярно. В них участвуют послы третьих стран.

Ранее состоялось очередное заседание комитета постоянных представителей стран Евросоюза. По его итогам приняли решение пока «зеленый список» не расширять. На данный момент в него включили Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Японию, Южную Корею, Таиланд, Тунис, Руанду, Грузию и Уругвай.