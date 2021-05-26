Туроператор оценил влияние ситуации с бортом Ryanair на полеты россиян в Турцию и ОАЭ

Россияне, которые летают в Турцию через Минск, не почувствуют никаких неудобств из-за ограничений, которые ввели власти и перевозчики ЕС после случая с лайнером Ryanair. Об этом в беседе с «360» заявил генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян.

«С точки зрения Турции никаких ограничений в Белоруссии сейчас нет, мы понимаем, что полеты туда не проходят через территорию Европейского союза. Соответственно, по нашей информации, „Белавиа“ планирует продолжить полеты не только в Турецкую Республику на прямые рейсы на курорты, которые пользуются сейчас популярностью у россиян, но и они продолжат пользоваться рейсами в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, куда тоже предпочитали летать напрямую», — объяснил ситуацию Мурадян.

По словам собеседника, есть еще третья страна, в которую летали через Белоруссию: это Объединенные Арабские Эмираты. В этом направлении также не будет никаких ограничений.

«По факту россияне остались только без европейской разлетки. И единственной пока рабочей альтернативой для россиян остается Белград, соответственно, Сербия. И вот этими маршрутами они смогут воспользоваться для того, чтобы не остаться совсем без европейских городов», — добавил Мурадян.

Ранее власти некоторых стран ЕС и руководство нескольких крупных европейских перевозчиков ввели запрет на пролет над Белоруссией и закрыли воздушное пространство для белорусских лайнеров. Так произошло после экстренной посадки лайнера ирландской авиакомпании Ryanair в Минске из-за сообщения о бомбе. На борту самолета находился бывший редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. На земле его арестовали по обвинению в уголовных преступлениях.