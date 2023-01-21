Мир 21 января 2023, 22:37 Туркменистан вернулся к однопалатному парламенту Однопалатный парламент Туркменистана возглавил экс-президент Бердымухамедов РИА «Новости»

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Руководителем единого парламента Туркменистана Халк Маслахаты (Народный совет) стал бывший президент республики Гурбангулы Бердымухамедов. Решение об упразднении двухпалатной системы депутаты приняли на последнем заседании. Об этом сообщило Государственное информационное агентство республики.

На первом заседании парламентарии согласились внести изменения в конституцию страны, которая перешла на новую систему власти. Все документы одобрил и подписал президент Сердар Бердымухамедов.

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Предложение об упразднении нижней палаты парламента и выделении в отдельную структуру Халк Маслахаты предложил прежний лидер страны. Новый парламент стал высшим представительским органом народной власти с широкими полномочиями.

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Двухпалатный парламент появился в 2019 году. В Халк Маслахаты входил президент, члены правительства, главы районов и городов, руководители судебных органов власти. Они отвечали за формирование ЦИК и назначали выборы. Нижняя палата (Меджлис) отвечала за разработку и принятие законов.