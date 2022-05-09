Туркмения отметит День Победы традиционным возложением цветов и поминальными трапезами

Жители Туркменистана в понедельник отметят 77-ю годовщину Великой Победы, они традиционно возложат цветы к мемориалам павших воинов и проведут поминальные трапезы. Об этом сообщило РИА «Новости».

В Ашхабаде церемония возложения цветов пройдет в мемориальном комплексе «Народная память», в трапезном зале по мусульманскому обычаю дадут поминальный обед в память о воинах-туркменистанцах, павших на полях Великой Отечественной войны.

В праздновании Дня Победы традиционно принимает участие президент Туркменистана и представители партий и организаций.

В Туркменистане никогда не пытались пересмотреть историю и принизить значение Великой Отечественной войны, ветераны всегда пользовались почетом и уважением. На полях сражения в 1941–1945 годах воевало около 180 тысяч жителей Туркменистана — это около 10% всего населения республики. Участником войны был прадед президента страны Бердымухамед Аннаев. Он награжден медалью «За отвагу».