  • «Я рыдала прямо на работе». Как жители Стамбула пережили сильное землетрясение

    26 сентября 2019, 23:39

    Екатерина Максимова, Сабина Абубекирова

    В Стамбуле эвакуировали школы и детские сады из-за сильного землетрясения. Часть зданий получили легкие повреждения. Президент заявил, что пострадали восемь человек. Жители крупнейшего города Турции рассказали «360», как они пережили удар стихии.
    «Я рыдала прямо на работе». Как жители Стамбула пережили сильное землетрясение

    «У меня впервые в жизни случилась паническая атака», — делится впечатлениями жительница Стамбула Мелике. Девушку землетрясение застало на работе. Когда начались первые сильные толчки, ее и других сотрудников эвакуировали из здания в Стамбуле. Но справиться со стрессом удалось не сразу.

    «Я так много плакала. Рыдала прямо на рабочем месте. Позже стало полегче, я вернулась к делам. Но мне так стыдно сейчас!», — рассказала Мелике «360».

    Менеджер проектов Селин говорит, что чувствовала толчки каждую секунду. 23-летняя девушка рассказала, что «землетрясение было очень мощным». Когда все началось, люди принялись выбегать из зданий. По ее словам, многие до сих пор остаются в так называемых «безопасных зонах».

    «Мэр города нас держит в курсе. Но 5,8 это очень много. Когда все произошло, везде началась паника. Сейчас люди немного успокоились, но все равно мы чувствуем небольшие толчки магнитудой примерно 3,2 или 3,5», — поделилась Селин.

    Научный сотрудник института, 22-летняя Идиль была дома во время удара стихии. Ее удивило, каким долгим оказалось землетрясение. В какой-то момент его сила начала уменьшаться, а потом опять увеличиваться, рассказала девушка «360». Их здание трясло очень сильно.

    «Напротив моего дома есть школа. Ее эвакуировали. И люди из моего здания тоже стали выходить наружу и ждали там. Некоторые стояли на улице больше часа. Я покинула дом на десять минут, а затем вернулась. Начала читать новости, чтобы понять, что происходит», — говорит Идиль.

    Людей эвакуировали из зданий и отпустили с работы почти везде. Детям разрешили два дня не посещать школу.

    Названы страны, вызвавшие разочарование у россиян

    Подробнее

    «Прямо после землетрясения невозможно было никому позвонить, — рассказывает Идиль. — Я пыталась дозвониться до мамы, но не получилось. Интернет работал хорошо, к счастью, поэтому я просто написала ей в WhatsApp».

    Девушка заявила, что опасается нового землетрясения. Поэтому морально готовится к удару. Если он случится, то будет уже третьим за эту неделю.

    А вот политолога Джейлан Озгюль землетрясение застало накануне общения с «360». Она готовилась дать комментарий для канала, но из-за толчков пришлось покинуть дом.

    «В Стамбуле было реально сильное землетрясение. Все дороги заблокированы. У меня телефон почти разряжен был, когда я выбежала из дома. Не могу вернуться до сих пор! Но в целом я в порядке» — поделилась Джейлан.