«Я рыдала прямо на работе». Как жители Стамбула пережили сильное землетрясение

В Стамбуле эвакуировали школы и детские сады из-за сильного землетрясения. Часть зданий получили легкие повреждения. Президент заявил, что пострадали восемь человек. Жители крупнейшего города Турции рассказали «360», как они пережили удар стихии.

«У меня впервые в жизни случилась паническая атака», — делится впечатлениями жительница Стамбула Мелике. Девушку землетрясение застало на работе. Когда начались первые сильные толчки, ее и других сотрудников эвакуировали из здания в Стамбуле. Но справиться со стрессом удалось не сразу.

«Я так много плакала. Рыдала прямо на рабочем месте. Позже стало полегче, я вернулась к делам. Но мне так стыдно сейчас!», — рассказала Мелике «360».

Менеджер проектов Селин говорит, что чувствовала толчки каждую секунду. 23-летняя девушка рассказала, что «землетрясение было очень мощным». Когда все началось, люди принялись выбегать из зданий. По ее словам, многие до сих пор остаются в так называемых «безопасных зонах».

«Мэр города нас держит в курсе. Но 5,8 это очень много. Когда все произошло, везде началась паника. Сейчас люди немного успокоились, но все равно мы чувствуем небольшие толчки магнитудой примерно 3,2 или 3,5», — поделилась Селин.

Научный сотрудник института, 22-летняя Идиль была дома во время удара стихии. Ее удивило, каким долгим оказалось землетрясение. В какой-то момент его сила начала уменьшаться, а потом опять увеличиваться, рассказала девушка «360». Их здание трясло очень сильно.

«Напротив моего дома есть школа. Ее эвакуировали. И люди из моего здания тоже стали выходить наружу и ждали там. Некоторые стояли на улице больше часа. Я покинула дом на десять минут, а затем вернулась. Начала читать новости, чтобы понять, что происходит», — говорит Идиль.

Людей эвакуировали из зданий и отпустили с работы почти везде. Детям разрешили два дня не посещать школу.

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«Прямо после землетрясения невозможно было никому позвонить, — рассказывает Идиль. — Я пыталась дозвониться до мамы, но не получилось. Интернет работал хорошо, к счастью, поэтому я просто написала ей в WhatsApp».

Девушка заявила, что опасается нового землетрясения. Поэтому морально готовится к удару. Если он случится, то будет уже третьим за эту неделю.

А вот политолога Джейлан Озгюль землетрясение застало накануне общения с «360». Она готовилась дать комментарий для канала, но из-за толчков пришлось покинуть дом.

«В Стамбуле было реально сильное землетрясение. Все дороги заблокированы. У меня телефон почти разряжен был, когда я выбежала из дома. Не могу вернуться до сих пор! Но в целом я в порядке» — поделилась Джейлан.