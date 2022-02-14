Turkish Airlines разрешила пассажирам менять и возвращать авиабилеты на Украину

Авиакомпания Turkish Airlines разрешила пассажирам вернуть или обменять билеты на рейсы на Украину. Сами полеты будут продолжаться, однако люди по желанию смогут без труда от них отказаться.

В заявлении отмечается, что обменять можно все билеты, купленные до 13 февраля. Turkish Airlines выполняет рейсы в Киев, Одессу, Львов, Харьков, Запорожье и Николаев. Единственное условие обмена — провести процедуру до 28 февраля, сообщил ТАСС.

Ранее на Украине прозвучало заявление, что страна, возможно, полностью приостановит авиасообщение над своей территорией в понедельник. Такое мнение выразил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Пока никаких официальных заявлений от украинских властей об этом не поступало.

На сообщение сразу же отреагировали мировые авиакомпании. Полеты приостановила голландская KLM. Украинская компания SkyUP отметила, что ее пассажирский лайнер, который летел из Португалии, вынужден был сесть в Кишиневе вместо Киева. Ирландская фирма, владеющая самолетом, сообщила: входить в воздушное пространство Украины запрещается.

Ранее на Украине рекомендовали местным авиакомпаниям временно прекратить полеты над Черным морем. Причиной власти назвали военные учения России, которые проходят в этой акватории.