Turkish Airlines не будет брать на рейсы в Минск граждан Ирака и еще двух стран
Turkish Airlines заявила, что не будет регистрировать на рейсы в Минск жителей Сирии, Ирака, Йемена
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines подтвердила, что на рейсы в Минск не будут регистрировать граждан Сирии, Ирака, Йемена. Такое решение связано с миграционным кризисом, возникшим на польско-белорусской границе.
«На авиарейсы в Минск не будут пускать граждан этих стран. Исключение составят только держатели дипломатических паспортов», — заявил ТАСС представитель Turkish Airlines.
Польские власти полагают, что руководство Белоруссии специально привлекает в свою страну мигрантов с Ближнего Востока. Якобы они их потом специально направляют на границу с Евросоюзом для дестабилизации ситуации в ЕС.
Авиакомпания «Белавиа» также сообщила о том, что прекращает перевозить жителей Ирака, Йемена и Сирии из Турции в Белоруссию.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время обсуждения мер для преодоления миграционного кризиса заявил, что необходимо ввести дополнительные санкции в отношении авиакомпаний, в частности белорусских.
Польские службы считают, что в Белоруссии сейчас могут находиться до 15 тысяч мигрантов, около двух-четырех тысяч — прямо у польских границ. Они попали туда из Белоруссии.