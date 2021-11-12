Turkish Airlines не будет брать на рейсы в Минск граждан Ирака и еще двух стран

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines подтвердила, что на рейсы в Минск не будут регистрировать граждан Сирии, Ирака, Йемена. Такое решение связано с миграционным кризисом, возникшим на польско-белорусской границе.

«На авиарейсы в Минск не будут пускать граждан этих стран. Исключение составят только держатели дипломатических паспортов», — заявил ТАСС представитель Turkish Airlines.

Польские власти полагают, что руководство Белоруссии специально привлекает в свою страну мигрантов с Ближнего Востока. Якобы они их потом специально направляют на границу с Евросоюзом для дестабилизации ситуации в ЕС.

Авиакомпания «Белавиа» также сообщила о том, что прекращает перевозить жителей Ирака, Йемена и Сирии из Турции в Белоруссию.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время обсуждения мер для преодоления миграционного кризиса заявил, что необходимо ввести дополнительные санкции в отношении авиакомпаний, в частности белорусских.

Польские службы считают, что в Белоруссии сейчас могут находиться до 15 тысяч мигрантов, около двух-четырех тысяч — прямо у польских границ. Они попали туда из Белоруссии.