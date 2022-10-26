Турки возмутились из-за требования Германии к России возместить ущерб Украине | 360°

Мир 26 октября 2022, 09:56 Турки возмутились из-за требования Германии к России возместить ущерб Украине Читатели En Son Haber раскритиковали требование ФРГ к России возместить ущерб Украине РИА "Новости"

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Читатели турецкой газеты En Son Haber обрушились с критикой на премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера. Он заявил, что после урегулирования конфликта между Россией и Украиной Германия сможет опять покупать российский газ. Однако для этого России нужно будет возместить украинской стороне ущерб, а также возвратить территории.

Один из пользователей Сети заявил, что с такими требованиями ФРГ не сможет договориться с РФ.

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Другой высказал мнение, что немецкие политики «находятся под мандатом США».

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«Вся экономика Германии зависит от природного газа. Бросать вызов России — значит рубить сук, на котором сидишь», — написал третий.

Другой читатель удивился высказыванию Кречмера, из которого следует, что Украина якобы победила Россию.

Российская Федерация 24 февраля 2022 года начала спецоперацию на Украине. После этого европейские страны решили отказаться от российского газа.