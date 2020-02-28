Военный эксперт, капитан третьего ранга в запасе Дмитрий Литовкин предположил, что поскольку турецкие военные считают сирийцев своими противниками, то обстреливают любые самолеты, которые летят из Сирии. В том числе, и российские.

Так он прокомментировал сообщения о том, что боевики и турецкие войска обстреливают российские самолеты из ПЗРК американского производства.

«С земли разобрать, какой конкретно самолет находится в зоне боевого противостояния, очень сложно. Поэтому турки стреляют по любым самолетам, потому что для них сирийская армия — это противник. Она [Турция] противостоит Сирии, хоть и не декларирует это», — сказал URA.RU Литовкин.

По мнению эксперта, Россия является союзником Турции и ничего не может предпринять в сложившейся ситуации. Он заявил, что Москве не следует делать резких движений, так как Турцию могут спровоцировать на противостояние сирийской армией и Россией из США и НАТО.

«И конфликт может выйти на более серьезный уровень. Не дай бог Россия схлестнется с Турцией в военном противостоянии, окажется, что Турция — член НАТО, и весь Североатлантический альянс будет готов ее поддержать», —заявил Литовкин.