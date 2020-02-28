Турки стреляют по всем самолетам, летящим со стороны Сирии — эксперт
Так он прокомментировал сообщения о том, что боевики и турецкие войска обстреливают российские самолеты из ПЗРК американского производства.
«С земли разобрать, какой конкретно самолет находится в зоне боевого противостояния, очень сложно. Поэтому турки стреляют по любым самолетам, потому что для них сирийская армия — это противник. Она [Турция] противостоит Сирии, хоть и не декларирует это», — сказал URA.RU Литовкин.
По мнению эксперта, Россия является союзником Турции и ничего не может предпринять в сложившейся ситуации. Он заявил, что Москве не следует делать резких движений, так как Турцию могут спровоцировать на противостояние сирийской армией и Россией из США и НАТО.
«И конфликт может выйти на более серьезный уровень. Не дай бог Россия схлестнется с Турцией в военном противостоянии, окажется, что Турция — член НАТО, и весь Североатлантический альянс будет готов ее поддержать», —заявил Литовкин.