Мир 21 января 2023, 09:00 Турки разозлились из-за скандального ролика украинцев 100TV: турков возмутил выпуск провокационного ролика украинских блогеров об Анталье РИА «Новости»

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Ролик украинских блогеров об Анталье вывел из себя жителей города. В своем материале они назвали местных турков иностранцами, сообщило издание 100TV.

В провокационном ролике предстала группа украинских блогеров, развлекающихся в городе. Подпись к видео сообщила, что турки сами фактически стали иностранцами в Анталье.

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Издание напомнило, что после начала специальной операции многие из жителей Украины переехали в Турцию, где им оказали радушный прием, поэтому подобный ролик «вывел из себя» всю страну.

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При этом позднее аккаунт в социальной сети, с которого опубликовали ролик, оказался удален.

Ранее сообщалось, что власти Израиля приняли решение не продлевать право украинских беженцев на получение ежемесячных пособий. Таким образом, без выплат останутся примерно 26 тысяч переехавших с Украины.

До этого им выплачивали по тысяче шекелей (примерно 20 тысяч рублей). Сумма могла меняться в зависимости от статуса, количества членов семьи и других обстоятельства.