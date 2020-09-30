Турки приняли Милоша Биковича за сербского наемника от Армении в Карабахе

Турецкий сайт на фоне событий в Нагорном Карабахе опубликовал провокационную фотографию с «сербским наемником», прибывшим в регион для помощи Армении. Оказалось, что на снимке запечатлен актер Милош Бикович во время съемок кино.

Фото сделано на съемочной площадке фильма «Кошара» про войну в Косове. Как указано на «Кинопоиске», картина должна выйти в прокат только в 2021 году.

Однако турецкий сайт derindusunce.org не разобрался в ситуации и опубликовал фотографию Биковича в Twitter с такой подписью: «Сербский наемник Алекса Джурич замечен в Армении. Вагнер где-то недалеко».

Сербский актер отреагировал на публикацию лаконичным: WTF.

Источник фото: Twitter

Сейчас оба твита уже удалены.

Власти Турции за последние дни не раз высказывали поддержку Азербайджану в связи с обострившимся конфликтом в Нагорном Карабахе. Там с 27 сентября идут боевые действия.

Азербайджан считает эту территорию своей, а Армения выступает за непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику. При этом Ереван и Анкара опровергают заявления Еревана о том, что в Карабахе находятся турецкие силы.