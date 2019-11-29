Турки назвали Россию «стихийным бедствием» для Запада

Западным странам во главе с США угрожает «стихийное бедствие» в лице России, Турции и Китая. Влияние Москвы распространяется настолько быстро, что процесс можно было бы сравнить с прохождением урагана.

Сопоставило влияние, которое политика трех упомянутых стран оказывает на другие государства, с природными явлениями турецкая газета Sabah. Турция действует подобно цунами, Китай схож с глобальным потеплением, а Россия — именно с ураганом.

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Присутствие РФ в Иордании, Ливане, Марокко, Сирии и Тунисе растет — в этих странах, говорится в материале, открываются российские культурные центры. К Москве тянутся и те, кто давно сотрудничает с Вашингтоном, в том числе Германия, Франция, Израиль, Саудовская Аравия и Египет.

Турция сейчас, по мнению авторов публикации, является «стальной сердцевиной» в мусульманских регионах Средней и Южной Азии, Северной Африки, Ближнего Востока, Балкан и Кавказа. Государство воспринимается миром как как один из «довлеющих полюсов вновь формирующейся глобальной системы».

Китай, подчеркивается в статье, стал «сущим кошмаром» для США. В глобальной геополитике Пекин ответственен за «изменение климата». Кроме того, страна стала равным в экономическом плане конкурентом США. Вашингтон мог бы на фоне этого сблизится с Москвой и Анкарой, однако, отмечено в материале, подобный исход ситуации уже невозможен.