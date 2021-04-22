Турки назвали послание Путина «манифестом нового мира»

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию — «манифест нового мира». Таким мнением поделился турецкий журналист Берджан Тутар.

Он сравнил прошедшее выступление российского лидера с его выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, написала газета Sabah.

Автор статьи полагает, что США уже не имеют прежней мощи и не в состоянии ответить на военные ходы России, поэтому пытаются надавить на нее с помощью кризиса на Украине.

«Однако Путин, оказавшийся крепким орешком, уже сейчас превратился в кошмар для президента Америки Джо Байдена», — написал Тутар.

Он также добавил, что своим выступлением российский лидер преподал Западу урок. Сам журналист согласился с позицией Владимира Путина.

В послании Федеральному собранию российский лидер заявил, что Россия «хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения». Однако страну, по его словам, «цепляют то тут, то там без всяких причин». Он сравнил недругов России с героями произведения Киплинга — Шерханом и его прислужником Табаки.