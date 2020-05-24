Туркам запретили покидать дома во время Ураза-байрама

Гражданам Турции запретили выходить на улицы во время исламского праздника Ураза-байрам. Кадры с пустынными городами показали местные телеканалы.

Один из главных мусульманских праздников встречают 24 мая. В это же время в стране действует комендантский час, введенный в связи с пандемией коронавируса.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что власти могут снять ограничительные меры в праздничные дни. Таким образом, у граждан был бы «двойной праздник». Однако в последнее время резко увеличилось число новых случаев заражения коронавирусом — около тысячи в день. По этой причине власти ввели на время Ураза-байрама четырехдневный комендантский час по всей стране. Хотя ранее он объявлялся только в 31 из 81 турецкой провинции по выходным и праздничным дням.

Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр, — исламский праздник, который отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан, во время которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета до заката.

В дни праздника граждане Турции традиционно уезжали на отдых или ходили в гости к родственникам, в том числе ездили к ним в другие города. В 2020 году они встретят Ураза-байрам дома. По стране закрыты все магазины, в том числе продовольственные. Автолавки доставляют хлебобулочные изделия непосредственно к домам.

Праздничные намазы в мечетях Турции также отменены. В первый день Ураза-байрама родным и близким военных и полицейских, погибших при исполнении своего служебного долга, разрешается посещать кладбища. Однако приехать туда можно на машинах, выделенных местной администрацией.

Ураза-байрам отпраздновали и в подмосковном Ногинске. Проповедь прошла в Соборной мечети.