Мир 07 января 2024, 19:41 Туристы застряли в пещере в Словении из-за сильного дождя STA: в Словении после дождя пять человек оказались заперты в пещере

Читать 360tv в

Пять человек заблокировало в пещере в Словении после сильного дождя. Об этом сообщило издание STA.

Группа туристов, состоящая из трех членов семьи и двух гидов, решила укрыться от ливня в карстовой пещере Крижна Яма в районе Церкница длиной 8,2 километра. Проливные дожди подняли уровень воды, и группа туристов очутилась в каменном мешке.

Реклама

Спасатели начали операцию по спасению туристов. Водолазы передали им еду, воду и отапливаемую палатку. Новая группа сможет добраться до пострадавших через три-четыре часа и помочь с выходом из пещеры.

Состояние туристов оценили как хорошее, их попросили отойти на безопасную часть Льдистой Горы. Спасением людей занимаются 50 специалистов.

В Австрии 10 человек оказались в плену снега после схода лавины на горнолыжном курорте Лех/Цюрс. Из снежного плена освободили восемь лыжников.