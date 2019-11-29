Туристы перестали приезжать в Гонконг из-за массовых беспорядков

Поток туристов в Гонконг по состоянию на октябрь 2019 года снизился на 43,7% в годовом исчислении. Люди перестали ездить в Гонконг из-за массовых протестов и уличных беспорядков.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на туристическое управление правительства Гонконга, в октябре в город приехали 3,3 миллиона туристов. В октябре 2018 года мегаполис посетили 5,88 миллиона человек. В ведомстве отметили, что это крупнейший спад туризма в Гонконге в течение одного месяца с 2003 года. 16 лет назад люди перестали приезжать сюда из-за эпидемии атипичной пневмонии.

Китай обвинил Reuters во лжи о протестах в Гонконге. Звучит как предупреждение Подробнее

Жители Гонконга в июне вышли на улицы из-за закона об экстрадиции. Местные власти, в конце концов, пошли на уступки протестующим и отозвали в октябре законопроект, однако бунт не утихает до сих пор. С начала массовых беспорядков полиция задержала уже 3,6 тысячи человек, 1,5 тысячи человек получили ранения. Пострадали более 400 полицейских.

Стражам порядка постоянно приходится применять водометы и слезоточивый газ. Было несколько случаев, когда силовикам приходилось стрелять боевыми патронами