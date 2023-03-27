Мир 27 марта 2023, 18:15 Туристы-нарушители в Таиланде получили первые красные и желтые карточки Phuket News: в Таиланде туристам выдали первые красные и желтые карточки за нарушения Unsplash

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Первые желтые и красные карточки выписала иммиграционная служба таиландского острова Пхукет шести туристам-правонарушителям. Об этом сообщила газета The Phuket News.

«Красные карточки вручены гражданам Швеции и Франции, которые затем были депортированы», — уточнили в статье.

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Кроме того, желтые карточки получили два француза, украинец и швейцарец. По информации издания, местные суды рассматривают дела 181 иностранца. В основном, это туристы из России, Франции, Великобритании, Мьянмы и Камбоджи. В числе совершенных ими правонарушений — пьяное вождение, просроченная виза, незаконный въезд и работа без разрешения.

Систему карточек внедрили пока только на Пхукете. Как и в футболе, желтая карточка означает предупреждение, а красная — депортацию.

Если пилотная система покажет свою эффективность, ее распространят и на другие популярные туристические направления.

Ранее вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал ужесточение правил пребывания россиян на Пхукете.