Туристы из Германии пришли в восторг от Крыма

Видео «ForPost Севастополь» появилось в Twitter. На нем немецкие путешественники поделились впечатлениями от поездки в Крым.

«Это потрясающая, фантастическая страна. Только западная пропаганда все разрушает. Америка все портит», — заявил турист.

По словам немца, мало кто из его соотечественников бывает в Крыму, и им стоило бы увидеть все своими глазами. Он также пообещал, что по возвращении домой поделится правдой о полуострове.

«Я занимаюсь журналистикой и напишу о Крыме хорошо. Я думаю, что политика — это бред. Русский народ не хочет войны, все хотят мира», — процитировал немецкого туриста портал «Дни.ру».