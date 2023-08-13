Мир 13 августа 2023, 21:27 Туристы из Екатеринбурга на сутки застряли в Анталье РИА «Новости»: самолет Red Wings из Антальи в Екатеринбург задержали на сутки РИА «Новости»

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Туристы из Екатеринбурга не могут улететь в Анталью уже целые сутки — самолет авиакомпании Red Wings задерживается еще со вчерашнего вечера. Об этом РИА «Новости» рассказала одна из пассажирок.

Рейс планировался в 21:30 12 августа, однако самолет сломался. По словам туристки, его не чинят, поскольку «нет деталей». Туристы остались в отеле в ожидании нового времени вылета. При этом его продолжают переносить.

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В онлайн-табло аэропорта Антальи действительно значится, что вчерашний рейс WZ 3062 до Екатеринбурга задержан. Время, на которое отложили вылет, не указывается.

Ранее группу российских подростков, прилетевших в Турцию на отдых, выселили из отеля среди ночи. Представители отеля заявили, что организатор не оплатил тур. Московские следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подростки уже вернулись на родину.