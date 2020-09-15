Туристу наложили 40 швов после нападения собак в турецком отеле

Сам пострадавший рассказал, что отправился на турецкий курорт провести отпуск. Когда он решил пройтись по саду около отеля, на него напали две собаки, которых постоянно держали в клетках. Мужчина пытался отбиваться от разъяренных животных, но безуспешно. Отогнал собак его знакомый, который стал свидетелем нападения. Он же доставил Дикера в гостиницу, где врачи наложили около 40 швов на живот, руки и ноги, покусанные животными. По словам пострадавшего, теперь он испытывает постоянный страх перед собаками.

После лечения турист обратился в полицию с жалобой на владельца отеля, которому принадлежат собаки. Но никакого дела правоохранители не завели. Дикер уточнил, что ему объяснили, что это не бойцовые, а пастушьи животные.

Сам владелец отеля рассказал свою версию случившегося. Он пояснил, что гулял со своими собаками, когда они сорвались с поводков и напали на мужчину. Когда он подошел к нему, то один из псов уже покусал туриста. Собачник уточнил, что у него не было злых намерений и контролировать поведение животных он не мог. При этом он отметил, что готов возместить пострадавшему причиненный ущерб.

Это не первое происшествие в отелях Антальи за последнее время. Накануне стало известно, что заявление в полицию написала мать российской школьницы после рассказа дочери о том, что один из сотрудников гостиницы ее изнасиловал. Руководство отеля отрицает вину своего подчиненного. Там заявили, что мужчина стал свидетелем, как девушка целовалась с другим постояльцем. Когда она попросила сотрудника ничего не говорить ее матери, начался конфликт.