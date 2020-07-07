Рост заболевших коронавирусом туристов зафиксировали в Греции

Резкий рост зараженных коронавирусной инфекцией туристов обнаружили в Греции. За последние сутки выявили 43 новых случая. Причем 36 из них при въезде в страну.

Как сообщает газета «Известия», на днях из девяти новых случаев заражения семь были завозными. Пару дней назад из 25 новых случаев восемь оказались от туристов. Три дня назад из выявленных 28 случаев на завозные приходилось 13. Отмечается, что число новых случаев являлось незначительным.

При этом с понедельника власти Греции огранили въезд граждан Сербии. Причиной указывается сложная эпидемическая ситуация.

Прошедшие сутки в стране пошли без жертв. Всего в стране заражено вирусом 3562 человека. Погибли 192 человека, согласно данным института Хопкинса.

На днях визовый центр Греции возобновил выдачу виз россиянам. На прием нужно записываться заранее и иметь при себе маску и перчатки.