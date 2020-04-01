Туристов выгоняют из Кавказского заповедника в Сочи
Госинспекторы выгоняют из Кавказского заповедника Сочи туристов, которые незаконно пробрались туда и решили пересидеть карантин. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».
Заповедник закрыли на время карантина, но некоторых это не остановило. На официальной странице заповедника в Instagram появилось сообщение, что с территории выводят «людей, многие из них в нетрезвом состоянии, некоторые не понимают, где они находятся».
За подобные выходки правонарушителям грозит штраф.