Туристов выгоняют из Кавказского заповедника в Сочи

Заповедник закрыли на время карантина, но некоторых это не остановило. На официальной странице заповедника в Instagram появилось сообщение, что с территории выводят «людей, многие из них в нетрезвом состоянии, некоторые не понимают, где они находятся».

За подобные выходки правонарушителям грозит штраф.