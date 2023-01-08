Мир 08 января 2023, 12:53 Туристов впустят в Таиланд после предъявления ПЦР-теста Azur Air: туристов впустят в Таиланд после предъявления ПЦР-теста по прибытии в страну Unsplash

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Власти Таиланда разрешили туристам с 9 января посещать страну не только с сертификатом о вакцинации или со справкой о перенесенном COVID-19, но и при сдаче ПЦР-теста по прибытии. Об этом сообщила пресс-служба российского перевозчика Azur Air в Telegram-канале.

«Въезд в Таиланд стал возможен с 9 января не только при предъявлении справки о выздоровлении или сертификата о вакцинации, но и при сдачи ПЦР-теста по прибытии», — уточнили в авиакомпании, добавив, что указанные правила распространили на лиц старше 18 лет.

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В том случае, если присутствует один из указанных документов, сдавать ПЦР-тест по прибытии не нужно. Туристам рекомендовали следовать инструкциям сотрудников аэропорта.

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Власти Таиланда еще не публиковали новый официальный указ о новых ковидных ограничениях, однако перевозчики уже получили рассылку о правилах въезда туристов.

В списке одобренных сертификатов о вакцинации присутствуют российские препараты «Спутник Лайт» и «Спутник V».