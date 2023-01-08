08 января 2023, 12:53
Туристов впустят в Таиланд после предъявления ПЦР-теста
Azur Air: туристов впустят в Таиланд после предъявления ПЦР-теста по прибытии в страну
Власти Таиланда разрешили туристам с 9 января посещать страну не только с сертификатом о вакцинации или со справкой о перенесенном COVID-19, но и при сдаче ПЦР-теста по прибытии. Об этом сообщила пресс-служба российского перевозчика Azur Air в Telegram-канале.
«Въезд в Таиланд стал возможен с 9 января не только при предъявлении справки о выздоровлении или сертификата о вакцинации, но и при сдачи ПЦР-теста по прибытии», — уточнили в авиакомпании, добавив, что указанные правила распространили на лиц старше 18 лет.
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В том случае, если присутствует один из указанных документов, сдавать ПЦР-тест по прибытии не нужно. Туристам рекомендовали следовать инструкциям сотрудников аэропорта.
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Власти Таиланда еще не публиковали новый официальный указ о новых ковидных ограничениях, однако перевозчики уже получили рассылку о правилах въезда туристов.
В списке одобренных сертификатов о вакцинации присутствуют российские препараты «Спутник Лайт» и «Спутник V».
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