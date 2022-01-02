Туристов с круизного лайнера высадили в Лиссабоне из-за ковида у экипажа

Почти 3000 туристов из Германии с круизного лайнера Aida Nova в канун Нового года высадили на сушу в порту Лиссабона из-за вспышки коронавируса, которым заразились несколько десятков членов экипажа. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

Немецкие туристы планировали посмотреть красивый новогодний салют над портом Фуншал на острове Мадейра, но поездка была отменена. Обстоятельства вынудили путешественников прервать круиз и провести новогоднюю ночь в Лиссабоне.

Причиной стал коронавирус, которым заразились 52 члена экипажа из 1353. Поездка на новогодний салют сорвалась из-за нехватки здорового персонала на борту. При этом среди 2844 отдыхающих ни одного случая инфекции не выявлено, сообщили в порту.

Заразных членов экипажа поместили на карантин в лиссабонских отелях. Власти вроде бы разрешили круизному лайнеру покинуть порт, сообщил Euronews. Только вместо Мадейры они направятся сразу на канарский остров Лансароте, как и было запланировано в маршруте. Осталось дождаться замены команды.

В 2020 году из-за коронавируса в Японии застрял круизный лайнер Diamond Princess.