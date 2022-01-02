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    02 января 2022, 13:03

    Туристов с круизного лайнера высадили в Лиссабоне из-за ковида у экипажа

    Spiegel: круизный лайнер Aida Nova застрял в Лиссабоне из-за коронавируса у членов экипажа

    Александр Блинов

    Почти 3000 туристов из Германии с круизного лайнера Aida Nova в канун Нового года высадили на сушу в порту Лиссабона из-за вспышки коронавируса, которым заразились несколько десятков членов экипажа. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

    Туристов с круизного лайнера высадили в Лиссабоне из-за ковида у экипажа

    Немецкие туристы планировали посмотреть красивый новогодний салют над портом Фуншал на острове Мадейра, но поездка была отменена. Обстоятельства вынудили путешественников прервать круиз и провести новогоднюю ночь в Лиссабоне.

    Причиной стал коронавирус, которым заразились 52 члена экипажа из 1353. Поездка на новогодний салют сорвалась из-за нехватки здорового персонала на борту. При этом среди 2844 отдыхающих ни одного случая инфекции не выявлено, сообщили в порту.

    Заразных членов экипажа поместили на карантин в лиссабонских отелях. Власти вроде бы разрешили круизному лайнеру покинуть порт, сообщил Euronews. Только вместо Мадейры они направятся сразу на канарский остров Лансароте, как и было запланировано в маршруте. Осталось дождаться замены команды.

    В 2020 году из-за коронавируса в Японии застрял круизный лайнер Diamond Princess.