Мир 02 марта 2023, 16:49 Туристов-нарушителей будут депортировать из Таиланда

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В Таиланде заработала новая схема привлечения к ответственности туристов, которые нарушают общественный порядок. Об этом написало местное издание ThePhuket News.

Согласно правилам, иностранный гражданин, которого уличат в нарушении порядка, получит желтую карточку. При последующем нарушении туристу выдадут красную карту и депортируют из страны, сообщил сайт kp.ru.

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Жителей региона призывают содействовать полиции и сообщать о нарушениях закона со стороны иностранных граждан.