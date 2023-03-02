02 марта 2023, 16:49
Туристов-нарушителей будут депортировать из Таиланда
В Таиланде заработала новая схема привлечения к ответственности туристов, которые нарушают общественный порядок. Об этом написало местное издание ThePhuket News.
Согласно правилам, иностранный гражданин, которого уличат в нарушении порядка, получит желтую карточку. При последующем нарушении туристу выдадут красную карту и депортируют из страны, сообщил сайт kp.ru.
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Жителей региона призывают содействовать полиции и сообщать о нарушениях закона со стороны иностранных граждан.
Таиланд
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