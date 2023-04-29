Мир 29 апреля 2023, 03:50 Туристов из России предупредили о росте цен в Китае Российских туристов предупредили о резком росте цен в Китае на майских праздниках Pxhere

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Китайские власти предупредили российских туристов о росте цен с 29 апреля. Изменения в ценовой политике ощутят все иностранцы, сообщил сообщает NVL.

С 29 апреля по 4 мая в КНР будут продолжительные каникулы, которые совпали с майскими праздниками в России. В связи с этим размещение в отелях и гостиницах существенно поднимется в стоимости. По предварительным данным, рост цены составит 200%.

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Нововведение затронет многие китайские города, в том числе те, которые особенно популярны среди российских туристов. Речь идет о Суйфэньхэ, Хуньчунь и Далянь. Большую часть мест в гостиницах и отелях зарезервируют для местных жителей и для профсоюзов.

Ранее сообщалось, что россияне теперь смогут посещать еще один зарубежный пляжный курорт. Туроператоры начали продавать путевки на к итайский остров Хайнань. Их стоимость начинается от 120 тысяч рублей. Туристы из Росси могут полететь на Хайнань с пересадкой в Пекине на самолете одной из китайских авиакомпаний.