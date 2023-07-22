22 июля 2023, 23:43
Туристов эвакуировали из-за пожаров на острове Родос
EPT-1: с острова Родос из-за сильных пожаров эвакуировали более двух тысяч человек
Все гостиницы, которым угрожали пожары, эвакуировали на Родосе в безопасные места. Более двух тысяч человек вывезли морем. Об этом сообщило издание EPT-1.
Сильные лесные пожары наблюдается на Родосе с 18 июля, а в субботу огонь достиг трех гостиниц в селении Киотари. Поэтому спасатели оперативно эвакуировали отдыхающих.
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«Превентивные эвакуации, проведенные сегодня на Родосе, касаются менее 10% туристических объектов острова», — отметил заместитель пресс-секретаря пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос.
Местные власти также разместили всех эвакуированных из пострадавших от огня районов на пассажирском судне Blue Star.
Аномальная жара накрыла Грецию. В городе Халкида на Эвбее скончался курьер службы доставки еды. Причиной смерти стала остановка сердечно-легочной деятельности после воздействия высокой температуры.
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