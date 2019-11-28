  • Туристку в Мексике смыло водой во время позирования. Видео

    28 ноября 2019, 04:40

    Александра Каширина

    В Мексике американскую туристку из Бостона Николь Джоанну смыло большой волной, в то время как она позировала в купальнике у скалы на пляже. Об этом сообщило британское издание The Sun.
    Туристку в Мексике смыло водой во время позирования. Видео

    Туристку на видео снимала ее подруга Мейси Никс из Техаса.

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    Однако после того, как американка подошла к скале, на нее накатила сначала маленькая волна, а затем большая, накрывшая ее с головой.

    Она обратила внимание на волну благодаря своей приятельнице, которая крикнула: «О, Боже», как только заметила опасность.

    «Мне было страшно, я подумала, что она врезалась в скалу, поэтому закричала и побежала к Николь, но она выскочила из воды», — рассказала подруга Николь, добавив, что ей даже удалось никак не повредить свои солнцезащитные очки.