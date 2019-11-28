Туристку в Мексике смыло водой во время позирования. Видео

Туристку на видео снимала ее подруга Мейси Никс из Техаса.

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Однако после того, как американка подошла к скале, на нее накатила сначала маленькая волна, а затем большая, накрывшая ее с головой.

Она обратила внимание на волну благодаря своей приятельнице, которая крикнула: «О, Боже», как только заметила опасность.

«Мне было страшно, я подумала, что она врезалась в скалу, поэтому закричала и побежала к Николь, но она выскочила из воды», — рассказала подруга Николь, добавив, что ей даже удалось никак не повредить свои солнцезащитные очки.