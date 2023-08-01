Мир 01 августа 2023, 22:26 Туристку не стали обслуживать в дьюти-фри в Италии из-за российского паспорта Unsplash

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Туристку отказались обслуживать в дьюти-фри аэропорта в Неаполе из-за российского паспорта. Об этом в своем Telegram-канале рассказала основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр.

«Сказали: „Не положено. Даже воду мы не можем продать“», — написала она.

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По словам специалиста, с такой практикой ее компания столкнулась в Италии впервые. В связи с этим Котляр указала на человеческий фактор.

Россияне не первый раз обращают внимание на плохое отношение в других странах. Туристы ранее пожаловались на отдых в Турции, который стал значительно дороже. К тому же турки стали откровенно хамить россиянам. Недостойным поведением особенно отличился обслуживающий персонал в отелях.

Российские туристы стали отказываться от поездок в Турцию из-за завышенных цен. По словам блогера из Сиде, россияне решили отдыхать на более дружелюбных курортах.