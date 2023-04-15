Мир 15 апреля 2023, 18:22 Туристку из России избили и облили кипятком в турецком отеле Mash: туристку из Москвы избили ковшом и облили кипятком в хаммаме турецкого отеля РИА «Новости»

Читать 360tv в

Туристка из Москвы стала жертвой агрессии в турецком отеле со стороны другого постояльца на национальной почве. Об этом пострадавшая сообщила Telegram-каналу Mash.

По словам женщины, она забронировала отдых в отеле Gloria Serinity в Белеке и в четверг пошла в хаммам. К туристке подошел немец и стал прогонять, заявив, что в этом месте могут купаться только турчанки.

Реклама

Когда мужчина узнал, что девушка из России, то плеснул в нее кипятком и несколько раз ударил по лицу.

Пострадавшая обратилась за помощью к администрации отеля, там извинились и в качестве компенсации предложили бесплатный массаж. Принять меры по ее безопасности руководство гостиницы отказалось. Администрация сослалась на отсутствие камер в хаммаме и заявила, что доказать слова пострадавшей невозможно.

Ранее сообщалось, что украинка напала на русскую женщину в мадридском метро.