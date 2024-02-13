Мир 13 февраля 2024, 18:16 Туристка стала жертвой перестрелки между наркоторговцами в Мексике AP: туристка случайно попала в перестрелку наркоторговцев в Мексике и погибла Felix Marquez / Global Look Press

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Туристка из США стала очевидицей стычки между наркоторговцами и погибла. Перестрелка произошла на курорте Тулум в Мексике, сообщило агентство Associated Press.

Мертвую женщину обнаружили в пятницу, 9 февраля, в пляжном клубе «Миа». По данным Daily Mail, 44-летняя Нико Хонарбахш приехала в Мексику из Калифорнии. В один из вечеров она пришла на пляж со своими собаками, чтобы понаблюдать за закатом. Когда иностранка собралась уходить, раздались выстрелы.

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Отдыхающие были настолько испуганы происходящим, что не успели сразу среагировать. Медики не смогли спасти женщину. Полицейские выяснили, что американка не имела никакого отношения к конфликту и оказалась под перекрестным огнем случайно.

Также на месте происшествия обнаружили труп мужчины, при нем нашли кокаин. Личности подозреваемых в стрельбе уже установили, сейчас их разыскивают.

В сентября прошлого года россиянка погибла в Турции от рук сирийца, с которым познакомилась в местной кофейне. Мужчину взяли под стражу.