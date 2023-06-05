Мир 05 июня 2023, 22:59 Туристка пожаловалась на хамское отношение к русским в Турции Россиянка обвинила жителей Турции в хамском отношении к туристам из РФ Unsplash

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Россиянку разочаровал отдых в Турции после того, как ей нахамили сотрудники отеля. Своими впечатлениями она поделилась в блоге «Мама на море» на платформе «Дзен».

По словам туристки, она приобрела путевку в отель на двух взрослых и ребенка за три тысячи рублей на два дня.

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Женщина приехала с семьей в пятизвездочный отель Side Crown Palace, купив тур по системе «все включено». Но при общении с работниками отеля выяснилось, что они совершенно не ориентированы на туристов из России. Персонал старался уделять больше внимания приезжим из Европы. К тому же, как отметила туристка, один из администраторов грозился выселить ее семью из апартаментов, и вообще относился «как к врагу».

«На ломаном русском языке он стал кричать на меня, махал рукой, чтобы я „пошла вон“. И постоянно повторял: „Да кто ты такая!“» — возмутилась россиянка.

Жители Польши ранее тоже разозлились из-за присутствия русских и украинских туристов на курортах Турции. По словам обозревателя Myśl Polska Конрада Ренкаса, поляки не стали играть с русскими в волейбол и даже пытались на них напасть в турецких барах. По словам автора статьи, в голове его соотечественников не ужилась мысль о том, что «страдающие украинцы» не мстят русским» в местных отелях.