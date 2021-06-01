Туристка из России пропала на Кипре

Власти Кипра ищут россиянку Екатерину Романову, отдыхавшую в Ларнаке и пропавшую без вести. Об этом сообщили на сайте полиции республики.

Правоохранители просят поделиться любой информацией, которая поможет в поиске 56-летней россиянки. Она пропала без вести 29 мая, когда должна была покинуть республику.

Кипрская полиция опубликовала фотографию и приметы пропавшей: нормальное телосложение, рост 1,75 метра, с короткими черными волосами. В последний раз, когда видели женщину, она была в длинных белых штанах и черной блузке, написала «Газета.ru».

Полицейские попросили всех, кто располагает какой-либо информацией, которая может помочь найти россиянку, позвонить по телефону (+357) 24-804060, в ближайший участок полиции или на линию Citizen Line по номеру 1460.

В феврале прошлого года в Мексике пропала 15-летняя россиянка. Правоохранители высказывали опасения, что девушка могла стать жертвой преступников. Но ее нашли спустя неделю. В российском консульстве сообщали, что она жива и здорова. Девочку никто не похищал, она сама ушла из дома.