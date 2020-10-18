Туристка из России пожаловалась на отнявших ее ребенка французов

Рлссийская туристка Жанна Пилкина вместе с шестилетним сыном Львом из-за карантина застряла во французском Лионе. Уже девять месяцев она вынужденно живет на чужбине. Женщина сообщила, что на прошлой неделе власти отняли у нее ребенка за то, что он вышел один в холл отеля. Об этом «360» рассказали в движении «Русские матери».

Пилкина с сыном все это время жила в отеле по продленной визе на легальных основаниях и дожидалась возможности вернуться в родной город Печоры.

«Все дети тут обязаны посещать школу. Однажды сотрудники отеля увидели, что Лев спустился один в холл в то время, когда он должен был бы быть уже в школе. Скажу честно, мы иногда опаздывали к началу занятий», — привели слова Жанны Пилкиной в движении.

Об этом сразу же сообщили в соцзащиту — и мальчика забрали во французский детдом и запретили видеться с матерью. Местные власти еще обвинили женщину в том, что она продолжала жить с сыном в отеле, а не в съемной квартире, утверждают в МОД «Русские матери».

Пилкина рассказала, что в учреждении Лев заболел и она не может передать ему лекарства. Ее сына могут передать приемным родителям. На следующей неделе состоится суд. К решению проблемы уже подключились российские дипломаты.