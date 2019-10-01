Туристический рынок Туниса потерпел серьезные потери в связи с банкротством Thomas Cook

Тунис имеет сильную зависимость от туризма. В настоящее время эта отрасль все еще оправляется после ущерба от двух террористических актов 2015 года. После тех событий многие страны рекомендовали своим путешественникам не посещать эту североафриканскую страну из-за высокого уровня террористической угрозы.

После банкротства компании Thomas Cook без поддержки в Тунисе остались не менее 4500 британских туристов. Некоторые отели, проживание в которых осталось не оплаченным, задерживали гостей, стремясь получить деньги.

Согласно статистическим данным, 8% ВВП Тунис зарабатывает благодаря индустрии туризма.