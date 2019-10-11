Туристический налог в Барселоне могут увеличить до четырех евро

По данным издания, надбавка будет регулироваться в зависимости от сезона и района, где туристы намерены жить. Таким образом, городские власти попытаются распределить турпотоки по разным локациям Барселоны, которая пользуются большой популярностью среди путешественников.

Эта инициатива не нашла отклика у представителей бизнеса. Они восприняли ее негативно, поскольку, по их мнению, повышение налога окажет негативный эффект на туриндустрию.