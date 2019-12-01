Туристический автобус сорвался в обрыв в Тунисе. Погибли 22 человека

Автобус ехал из столицы Туниса в сторону Айн-Драхаму 1 декабря. По предварительным данным, транспортное средство опрокинулось на одной из автострад на севере страны и улетело в кювет.

Погибли 22 человека, еще 21 пассажир пострадал, характер травм не уточняется. Их отвезли в больницы. Всего в автобусе ехали 43 человека. Пока неизвестно, находились ли в салоне машины россияне.

На месте ЧП началась спасательная операция, организован межведомственный штаб для контроля ситуации. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Автобус принадлежит частному туристическому агентству.