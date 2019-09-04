Туристический автобус перевернулся в Новой Зеландии. Погибли 6 человек

Автобус с туристами из Китая попал в аварию в Новой Зеландии. Жертвами ДТП стали шесть туристов, многие пострадали.

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Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на посольство Китая в Новой Зеландии, авария произошла утром 4 сентября на шоссе в городе Роторуа. Туристический автобус перевернулся, из-за чего погибли шесть граждан Китая. Всего в салоне находились 23 человека, из которых многие получили травмы и были отправлены в больницу.

«Наше посольство сделает все возможное, чтобы помочь китайским гражданам, которые погибли или пострадали при аварии», — передает Associated Press слова представителя посольства Лян Чжи.

На данный момент устанавливаются все причины и детали произошедшего. На месте ДТП продолжаются спасательные работы.