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    07 октября 2021, 20:07

    Туристические визы начнут выдавать в Индии

    Власти Турции приняли решение выдавать туристические визы с 15 октября

    Арина Бобкова

    Индия начнет выдавать туристические визы для жителей других стран с 15 октября. Об этом сообщило издание India Today со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

    Попасть в страну начиная с 15 октября можно будет только на чартерных рейсах. При этом не на чартерных рейсах прилететь в страну можно будет только с 15 ноября, передал RT.

    Ранее ДТП произошло в индийском штате Уттар-Прадеш сегодня, 7 октября. В результате погибли девять человек. Водитель грузовика невнимательно следил за дорогой и выехал на встречную полосу в тот момент, когда по ней двигался пассажирский автобус.