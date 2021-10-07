Туристические визы начнут выдавать в Индии

Индия начнет выдавать туристические визы для жителей других стран с 15 октября. Об этом сообщило издание India Today со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

Попасть в страну начиная с 15 октября можно будет только на чартерных рейсах. При этом не на чартерных рейсах прилететь в страну можно будет только с 15 ноября, передал RT.

Ранее ДТП произошло в индийском штате Уттар-Прадеш сегодня, 7 октября. В результате погибли девять человек. Водитель грузовика невнимательно следил за дорогой и выехал на встречную полосу в тот момент, когда по ней двигался пассажирский автобус.