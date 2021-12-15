Туристическая полиция начала работать в Анталье

В Анталье на улицах курорта начала работать туристическая полиция. Правоохранители будут отвечать за безопасность туристов, а также могут оказывать им услуги гидов. Об этом сообщило агентство Анадолу.

В отделении туристической полиции есть руководитель, комиссар, помощник комиссара и 14 полицейских. Действует отдел при Управлении полиции Антальи, написал сайт «Взгляд».

Помимо этого города, власти Турции приняли решение о запуске отделов туристической полиции и в других курортных регионах страны.