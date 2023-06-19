Мир 19 июня 2023, 19:03 Туристическая подлодка пропала у места крушения «Титаника» BBC: в Атлантике пропал подводный аппарат для доставки туристов к затонувшему «Титанику» РИА «Новости»

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Подводный спускаемый аппарат для доставки туристов к месту гибели «Титаника» исчез в Атлантическом океане. Об этом сообщила телерадиокомпания «Би-би-си» со ссылкой на береговую охрану Бостона.

По данным вещательной корпорации, поисково-спасательная операция уже началась. Но у спасателей нет ясности, сколько путешественников находились в подводном аппарате, связь с которым пропала. Не исключено, что на судне не было пассажиров.

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Лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул на глубине 3750 метров в северной части Атлантического океана в апреле 1912 года. Это место расположено в 600 километрах на траверзе канадского острова Ньюфаундленд. Число погибших оценивается от 1495 до 1635 человек. С судна эвакуировали 712 пассажиров и членов команды.

В конце мая во время экспедиции редкое украшение нашли на обломках «Титаника». Это ожерелье с зубом мегалодона — вымершей акулы.