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    31 января 2021, 02:37

    Туристам рассказали, как не сойти с ума в карантинном отеле

    Кирилл Фролов

    Многие страны во время пандемии требуют от прибывающих провести одну или две недели в изоляции — дома или в специальных гостиницах. в таких отелях туристам не разрешают покидать номера. О том, как не сойти с ума в четырех стенах, рассказал британский таблоид Mirror.
    Туристам рассказали, как не сойти с ума в карантинном отеле

    Журналисты пообщались с экспертом по путешествиям Ллойдом Фиггинсом, объехавшим весь мир. Он дал советы, как побороть скуку и провести время на карантине с пользой.

    Эксперт советует составить распорядок дня и четко ему следовать. В план стоит включить занятия спортом — физкультура или йога помогут держать тело в тонусе.

    Карантин — отличная возможность отоспаться. Но ложиться и вставать нужно в одно и то же время. Это также поможет быстро приспособиться к смене часовых поясов.

    Появившееся свободное время можно использовать для общения с друзьями и родственниками, регулярно связываясь с ними в мессенджерах.

    Перед прилетом лучше сразу загрузить несколько электронных книг или взять бумажные. Чтение — отличный вид досуга.

    Также можно скачать фильмы и игры. Карантин дает возможность посмотреть то, на что раньше не было времени.