Туристам рассказали, как не сойти с ума в карантинном отеле

Журналисты пообщались с экспертом по путешествиям Ллойдом Фиггинсом, объехавшим весь мир. Он дал советы, как побороть скуку и провести время на карантине с пользой.

Эксперт советует составить распорядок дня и четко ему следовать. В план стоит включить занятия спортом — физкультура или йога помогут держать тело в тонусе.

Карантин — отличная возможность отоспаться. Но ложиться и вставать нужно в одно и то же время. Это также поможет быстро приспособиться к смене часовых поясов.

Появившееся свободное время можно использовать для общения с друзьями и родственниками, регулярно связываясь с ними в мессенджерах.

Перед прилетом лучше сразу загрузить несколько электронных книг или взять бумажные. Чтение — отличный вид досуга.

Также можно скачать фильмы и игры. Карантин дает возможность посмотреть то, на что раньше не было времени.