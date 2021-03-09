Туристам предложили проводить обязательный карантин на яхтах в Таиланде

Власти Таиланда рассчитывают возродить туризм, который серьезно пострадал из-за пандемии коронавируса. У посетителей острова Пхукет появилась возможность проводить обязательный двухнедельный карантин на борту яхты.

Об этом сообщило «Би-би-си». По данным издания, туристы смогут провести две недели на яхте или небольшом круизном судне. Издание уточнило, что сейчас программа уже принимает заявки яхтсменов — планируется, что в ней будут участвовать порядка 100 яхт.

Туристы должны будут носить «умный» браслет. Он станет отслеживать температуру тела владельца, его давление, а также с помощью GPS определять местоположение.

В феврале этого года власти Таиланда уже ввели подобное предложения для прохождения карантина — путешественники могут пройти двухнедельную изоляцию в закрытом гольф-клубе. Первая группа туристов, которая посетила так страну, уже завершила карантин. Речь идет о путешественниках из Южной Кореи, которые приехали в середине февраля.

Из-за пандемии туризм Таиланда сильно пострадал — виной тому серьезные ограничения, которые власти ввели для снижения распространения инфекции. Доходы отрасли сократились на 83%, а количество туристов — более чем на 30 миллионов.