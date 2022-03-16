Туристам из России отменили визы во Вьетнам
Власти Вьетнама приняли решение отменить визы для российских туристов. Находиться там разрешается до 15 дней независимо от причины въезда. Об этом сообщило издание «Подъем».
Туристам напомнили, что в стране по-прежнему действуют ограничительные меры в связи с коронавирусом. На въезде необходимо предъявить сертификат о полной вакцинации, справку о выздоровлении, либо отрицательные ПЦР- или экспресс-тесты. Их надо успеть сделать соответственно за 72 или за 24 часа до прибытия, написал «Ридус».
Похожие правила въезда действуют в Турции и Египте, рассказал генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.