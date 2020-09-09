Туриста оштрафовали за попытку вывезти песок из Сардинии

По данным издания, во время досмотра багажа в аэропорту у мужчины нашли бутылку, в которой оказалось два килограмма мелкого пляжного песка. Путешественника оштрафовали на одну тысячу евро.

«Русская планета» напомнила, что таким образом власти Сардинии борются за сохранность белого песка на своих пляжах. Три года назад в регионе ввели штрафы до трех тысяч евро за попытку кражи ракушек, гальки и песка.