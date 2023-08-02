Мир 02 августа 2023, 15:57 Туриста из Подмосковья жестко избили в Турции Shot: сотрудники отеля в Турции сильно избили стульями туриста из Егорьевска Unsplash

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Турист из России стал жертвой нападения со стороны работников пятизвездочного отеля в Турции. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, Никита вместе с девушкой и сестрой отправился отдыхать в отель Loxia Comfort Club в Сиде. В первый день отдыха компания пошла в ресторан при гостинице, где к ним подошел фотограф Ричард. Он предложил покурить кальян, а в качестве оплаты попросил принести ему коктейль виски с колой.

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Однако после проведенного времени вместе Ричард стал агрессивным и начал приставать к сестре молодого человека, однако ему отказали.

Рассерженный фотограф отправился искать новый друзей и спустя несколько минут ударил в лицо другого отдыхающего, предположительно из Эстонии. Никита принялся разнимать драку, однако началась массовая потасовка с участием местной охраны и администраторов.

Россиянин получил травму головы, множество синяков и открытых ран. Его отвезли в больницу и оставили в дневном стационаре. Участвовавших в драке охранников отстранили от работы на время пребывания пострадавших в гостинице, а туристу из России в качестве компенсации ущерба предложили 25 минут бесплатного массажа, бунгало на пляже и посещение ресторана, которое изначально уже входило в стоимость путевки.

Ранее охранники турецкого отеля избили россиянина, который вступился за свою жену.