Мир 09 августа 2023, 23:13 Турист заразился бактерией в Индии и заболел раком спустя 20 лет Freepik

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Британец отправился отдыхать в Индию и заразился опасной бактерией, способной вызвать рак желудка через 20 лет. Об этом сообщило издание Mirror.

Зак Уилкокс отправился в путешествие по Индии в 19 лет. В последние дни отпуска у юноши началась сильная диарея. Уже через три недели неприятные симптомы ушли, и турист благополучно забыл о случившемся.

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Когда Уилкоксу исполнилось 40 лет, он почувствовал недомогание и отправился в больницу. Врачи обнаружили у него рак желудка. Злокачественная опухоль росла слишком быстро, медикам пришлось удалить желудок пациенту. Несмотря на все усилия врачей, британцу так и не удалось победить рак, он скончался.

По словам матери Уилкокса, раковые клетки могли появиться из-за бактерии хеликобактер пилори, которая попала в организм ее сына два десятка лет назад во время индийского отдыха. Этот микроб разъедает желудок и вызывает опасные заболевания.

Ранее врач-эпидемиолог Диана Кудухова заявила о повышенном риске заражения малярией на курортах Индии, Бразилии и Южной Африки. Она посоветовала туристам перед отпуском заранее узнать, нет ли вспышки заболевания в выбранном для отдыха регионе.