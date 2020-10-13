Турист в США отогнал напавшую на него пуму нецензурными выражениями
Встречу, которая произошла вечером 10 октября в Слейт Каньон в американском городе Прово, описал в Instagram Кайл Берджесс.
Пума стояла прямо перед мужчиной на тропинке. Он шагнул в сторону хищника из семейства кошачьих, и животное предприняло попытку атаки. Турист побежал от него в обратную сторону, не стесняясь в выражениях.
«Простите, не следил за языком. Думал, что мне конец», — признался Берджесс.
Преследование длилось около шести минут. Пума не отставала от туриста, то подходя к нему ближе, то держась на расстоянии. Она попыталась прыгнуть на мужчину, на что турист ответил зычным криком. Ругаться матом он не переставал до тех пор, пока хищник не развернулся и не решил убежать.
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